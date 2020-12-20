Сотрудники МЧС города Буинска сняли милое видео о своей работе для Тик-Тока. Они выложили его на официальной странице своего подразделения в Инстаграм с подписью "Лучше уже не будет". На видео показано их перевоплощение обычных граждан в спасателей МЧС.

В комментариях жители Татарстана начали активно поддерживать ребят:

"Ай как здорово", "Супер подразделение МЧС", "Молодой человек на Спортейдж покорил мое сердечко", "Красавцы", - пишут они под постом.

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