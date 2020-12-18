Новый сезон «САШАТАНЯ» стартует на ТНТ уже в новогодние праздники

Начинать новую жизнь лучше не с первого января (вряд ли это у вас получится), а как минимум со второго! Поэтому постепенно войти в строй, забыть о безумном 2020-м и встретить год Быка на полном позитиве, вам поможет главная телевизионная семья телеканала ТНТ. Провести новогодние каникулы с Сергеевыми! Что может быть лучше?

Ситком «САШАТАНЯ» разменял уже третью сотню эпизодов, но по прежнему герои поднимают актуальные семейные проблемы! В новых сериях Сергеевы вместе с сыном Алешкой пойдут первый раз в первый класс. Постигать школьную программу вместе с сыном, как и положено, предстоит его родителям, поэтому Саша и Таня снова засядут за тетради и учебники.

Сильвестр Андреевич будет изо всех сил стараться вернуться обратно в ТОП-100 богатеев страны. Сильно пошатнувшееся здоровье, как ни странно, сыграет на руку Сильвестру Андреевичу. На деньги, полученные по страховке, он организует алкогольный завод. Правда, есть в его бизнес-плане несколько серьезных просчетов, которые могут обернуться реальным крахом.

Лучшие друзья Сергеевых Лиля и Миша раскроют свою очень интимную тайну, а вечная студентка Катя снова будет искать приключения на свою зачетку и проживет несколько дней в шкафу у Сашиного босса.

«САШАТАНЯ» со 2 января на ТНТ.

Начни новый год с премьеры на ТНТ!