Телеканал 2х2 запустил диджитал-медиа для кидалтов

В декабре 2020 года канал взрослой анимации запустил платформу «2х2.медиа». Новый проект исследует, как поп-культура помогает нам взрослеть и сама взрослеет вместе с нами.

Отличие новой платформы от основного сайта 2х2 — более авторский подход к материалам (кроме новостей, здесь будут публиковаться лонгриды, спецпроекты и кураторские подборки), а также более глубокий анализ. 2х2.медиа будет рассказывать, как анимация, сериалы, кино, музыка, игры и разные формы современного искусства повлияли на миллениалов в детстве и продолжают влиять сейчас.

«Стратегическая задача бренда 2х2 в 2020-2021 гг — укреплять свое цифровое присутствие. 2х2 в этом плане уже давно работает не как телеканал в привычном понимании, а как экосистема. У нас самая лояльная и прогрессивная аудитория — целое поколение новых взрослых людей с новыми ценностями. Миссия медиа 2х2, которую мы сформулировали всей командой, — создавать новую культуру, творческое пространство и сообщество единомышленников вокруг взрослой анимации», — говорит директор телеканала Денис Всесвятский.

2х2.медиа займется развитием основного слогана телеканала «Не взрослейте — это ловушка!», подробно рассказывая зрителям о том, как именно нужно не взрослеть.

«Через призму поп-культуры мы разбираемся в серьезных вопросах мироустройства и взаимоотношений. И в этой же поп-культуре мы находим ответы и инструменты, которые можно использовать, чтобы прийти к комфортным отношениям как с реальным миром, так и с самим собой. Ведь поп-культура — это штука, которая доступна каждому и всегда готова быть плечом, другом и учителем, если знать, как потреблять и смотреть на нее под правильным углом», — рассказывает редакция.

На сайте 2x2tv.ru по-прежнему публикуются статьи о мировых хитах и проектах 2х2. Кроме того, там можно узнать программу передач и смотреть прямой эфир, анимационные сериалы и шоу собственного производства, а также сериалы [Adult Swim] по подписке.