Ивану Сафронову, советнику главы «Роскосмоса» продлили меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 марта 2021 года. Он обвиняется в госизмене.

Как пишут «Известия», изначально Сафронов должен был оставаться под арестом до 6 сентября, но 2 сентября ему продлили арест до 7 декабря.

Ивана Сафронова задержали 7 июля в Москве. По данным следствия, его с 2021 года завербовали спецслужбы Чехии, а три года он якобы получил задание и передал стране данные о военной сотрудничестве России и Ближнего Востока.