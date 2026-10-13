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Фермер из США вспомнил, что видел при клинической смерти

Служба новостей Автор статьи
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Фермер из штата Висконсин Филипп Хашейдер пережил клиническую смерть после сердечного приступа во время тренировки, сообщает ProKazan со ссылкой на The Mirror.

По данным издания, мужчина потерял сознание после упражнения со штангой. Его сердце остановилось примерно на шесть минут, однако врачам удалось вернуть американца к жизни.

Позже Хашейдер рассказал, что во время остановки сердца будто наблюдал за происходящим со стороны. По его словам, он видел, как медики пытались его спасти, и хотел показать им, что с ним все в порядке.

Фермер описал это состояние как пребывание в бескрайнем пространстве, где не было страха и боли. Он говорил, что ощущал потоки чистой энергии, но при этом не видел ни неба, ни звезд.

После случившегося Хашейдер заявил, что стал иначе смотреть на жизнь. По его словам, пережитое полностью изменило его восприятие, а себя он начал считать человеком, который может нести надежду другим.

Также сообщалось о похожем случае в Красноярском крае в декабре 2024 года. Тогда врачи смогли реанимировать пациента спустя 3,5 часа после остановки сердца. Медики отмечали, что после продолжительных реанимационных мероприятий мужчина полностью восстановился.

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