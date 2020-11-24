Суд Татарстана вынес приговор виновнику ДТП, в котором погибло два человека

Зеленодольская прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он стал виновником ДТП, в котором погибло два человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«Установлено, что 8 июня 2020 года пьяный мужчина за рулем машины «ВАЗ-21102», вместе с двумя пассажирами на трассе М-7 «Волга» - «Мизиново-Протопоповка» вылетел на «встречку» и врезался в столб. После чего машина улетела в кювет», - говорится в сообщении.

В результате ДТП один пассажир скончался на месте происшествия, второй в больнице. При этом подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии-поселения, с лишением права управления транспортом в течение 2 лет.