Коронавирус в Татарстане: оперштаб рассказал, сколько человек заболело в регионе за сутки

По данным оперштаба Татарстана, на утро 24 ноября в регионе выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Из всех заболевших 9 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

«Среди заразившихся один ребенок до 18 лет, 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 31 человек в возрасте от 30 до 50 лет, 14 человек в возрастной категории от 50 до 60 лет, 13 человек от 60 до 70 лет, от 70 до 80 лет – 6 человек», - говорится в сообщении.

В Казани заразились коронавирусом 53 человека. На данный момент в регионе с начала пандемии зарегистрировано 9848 случаев заражения вирусом, 8598 пациентов выздоровели, 71 за прошедшие сутки.

Напомним, 23 ноября в Татарстане подтвердили еще один летальный случай от коронавируса.