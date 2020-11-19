Наказал: в Татарстане мужчина из-за ревности убил родственника

В селе Егоркино Нурлатского района 18 ноября обнаружено тело 52-летнего мужчины с травмой головы. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний троюродный брат убитого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

«По версии следствия, сожительница подозреваемого три дня не ночевала дома, она выпивала с убитым. 15 ноября женщина пришла домой и рассказала подозреваемому, чтобы была у его родственника. Мужчина разозлился, пошел к родственнику, где из-за ревности несколько раз ударил его по голове. А когда вернулся домой, сказал сожительнице, что наказал брата», - говорится в сообщении.

Тело нашла сестра потерпевшего. В ближайшее время следствие обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Мужчина, кстати, не признал свою причастность к преступлению.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.