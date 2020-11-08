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Названа опасная болезнь, носители которой легче справляются с коронавирусом

08.11.2020, 20:43 197 0 prokazan.ru

Носители туберкулеза лучше и быстрее справляются с коронавирусом. К такому выводу пришел ученый из Ирака Тариф Фадхил Рахап. Он сопоставил число смертей в 155 странах, статистику вакцинации БЦЖ и число латентных носителей болезни. 

Согласно его исследованию, у людей, которые сталкивались с палочкой Коха, выделяются противовоспалительные цитокины. Они важны для формирования иммунитета. В странах, где больше носителей туберкулеза, смертность от коронавируса оказалась ниже. Выводы иракского ученого подтвердило исследование его коллеги из Балтийского федерального университета имени Канта. Профессор Андрей Продеус считает, что граждане, которым делали прививку БЦЖ, легче переносят COVID-19.

"Однако утверждение, что наличие палочки Коха "подтренировывает" иммунитет, чтобы защищаться от всего остального — спекуляция", - цитируют "Известия" ученого.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус нашли в мужских половых органах. 

Медицина / Минздрав Коронавирус
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