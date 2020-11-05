Футболист казанского «Рубина» потерял сознание во время матча

4 ноября во время матча казанского «Рубина» и «СКА-Хабаровска» футболист Дарко Йевтич потерял сознание из-за удара. Об этом сообщается на официальной странице команды в Твиттере.

«Дарко Йевтич получил травму – у него диагностировано тяжелое сотрясение и сломана кость носа. После госпитализации Дарко чувствует себя удовлетворительно», - написали на странице.

Оказалось, нападающий противника ударил Дарко локтем по лицу и разбил ему нос. Игрок «Рубина» потерял сознание и покинул поле на носилках.

