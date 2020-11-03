За соблюдением масочного режима в России будет следить робот

В Госучреждениях России за соблюдением масочного режима будет следить специально разработанная система технического зрения «Маска».

«Такая система поможет контролировать использование средств защиты врачами и пациентами и оперативно сообщать ответственных о нарушениях», - цитирует RT на русском пресс-службу Национальной технологической инициативы.

Предполагается, что благодаря такой системе снизится зараженность людей в детских садах, школах и больницах и других госучреждениях. При этом точность работы алгоритмов составит 99%.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 43 случая заражения коронавируса.