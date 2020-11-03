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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

В доме у подозреваемого в убийстве бизнесмена обнаружили пенсионера в наручниках

03.11.2020, 18:18 188 0 prokazan.ru

При обысках в доме подозреваемого в убийстве бизнесмена Владимира Маругова сотрудники полиции обнаружили прикованного к кровати пенсионера.

Как пишут «Известия», со ссылкой на следственный комитет Московской области, пенсионер рассказал, что подозреваемый удерживал его, вымогая квартиры в Москве.

«Для выяснения обстоятельств мужчина привезли в следственный отдел», - говорится в сообщении.

Напомним, убийство бизнесмена произошло 1 ноября. Неизвестные проникли в баню, где был мужчина. Его убили выстрелом из арбалета.

 

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