В Татарстане предпочитают «Друзей» и «Плохих парней»

Республика Татарстан вошла в первые 11 регионов с активными «мобильными» кинозрителями. По данным сервиса МегаФон ТВ, за год пользователей онлайн-кинотеатра в регионе стало на 15% больше. Татарстанцы отдают предпочтение отечественным сериалам и зарубежным фильмам.

Эксперты телекома проанализировали кино приоритеты жителей Татарстана и назвали самые популярные сериалы и фильмы. Рейтинг составлен на основе данных сервиса МегаФон ТВ по итогам 9 месяцев 2020 года.

Выбирая между полноформатным кино и сериалом, татарстанцы — абоненты МегаФона растягивают удовольствие за онлайн-просмотром многосерийных лент. 53% предпочитаемого жителями республики, контента сделано в России, в первую десятку рейтинга вошли только 3 зарубежных сериала. Это бессмертная сага о мечах и драконах «Игра Престолов», которая продолжает будоражить умы зрителей, стала лидером чарта, «Друзья» — ситком, ставший классикой, расположился на 2 месте и украинский сериал «Папик», занявший 9 строчку. Бронза рейтинга досталась ТВ-шоу «Гранд», корни которого растут из сверхпопулярного сериала «Кухня».

В рейтинге лидируют бунтарь «Джокер» с мрачным Хоакином Фениксом, «неклассический» детектив «Достать ножи» с блистательным Дэниэлом Крэйгом (экс-Джеймс Бонд) и классический боевик с драками и погонями «Плохие парни навсегда». Роли напарников —отважных полицейских, исполнил звездный дуэт ― Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

ТОП-10 по просмотрам на МегаФон ТВ:

Кинофильмы Сериалы 1 Джокер Игра престолов 2 Достать ножи Друзья 3 Плохие парни навсегда Гранд 4 Ford против Ferrari Содержанки 5 Джентльмены Фитнес 6 Удивительное путешествие доктора Дулиттла ЧИКИ 7 Терминатор: Тёмные судьбы Война семей 8 Заражение Корни 9 Соник в кино Папик 10 Бладшот ИП Пирогова

В Татарстане отдают предпочтение комедиям и драме.

Комедия 41% Драма 31% Триллер 8% Фантастика 5% Мультфильм 4%

В новом сезоне абонентов онлайн-сервиса МегаФон ТВ ждет более 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов.