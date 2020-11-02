В Татарстане предпочитают «Друзей» и «Плохих парней»

Республика Татарстан вошла в первые 11 регионов с активными «мобильными» кинозрителями. По данным сервиса МегаФон ТВ, за год пользователей онлайн-кинотеатра в регионе стало на 15% больше. Татарстанцы отдают предпочтение отечественным сериалам и зарубежным фильмам.
Эксперты телекома проанализировали кино приоритеты жителей Татарстана и назвали самые популярные сериалы и фильмы. Рейтинг составлен на основе данных сервиса МегаФон ТВ по итогам 9 месяцев 2020 года.
Выбирая между полноформатным кино и сериалом, татарстанцы — абоненты МегаФона растягивают удовольствие за онлайн-просмотром многосерийных лент. 53% предпочитаемого жителями республики, контента сделано в России, в первую десятку рейтинга вошли только 3 зарубежных сериала. Это бессмертная сага о мечах и драконах «Игра Престолов», которая продолжает будоражить умы зрителей, стала лидером чарта, «Друзья» — ситком, ставший классикой, расположился на 2 месте и украинский сериал «Папик», занявший 9 строчку. Бронза рейтинга досталась ТВ-шоу «Гранд», корни которого растут из сверхпопулярного сериала «Кухня».
В рейтинге лидируют бунтарь «Джокер» с мрачным Хоакином Фениксом, «неклассический» детектив «Достать ножи» с блистательным Дэниэлом Крэйгом (экс-Джеймс Бонд) и классический боевик с драками и погонями «Плохие парни навсегда». Роли напарников —отважных полицейских, исполнил звездный дуэт ― Уилл Смит и Мартин Лоуренс.
ТОП-10 по просмотрам на МегаФон ТВ:
|
|
Кинофильмы
|
Сериалы
|
1
|
Джокер
|
Игра престолов
|
2
|
Достать ножи
|
Друзья
|
3
|
Плохие парни навсегда
|
Гранд
|
4
|
Ford против Ferrari
|
Содержанки
|
5
|
Джентльмены
|
Фитнес
|
6
|
Удивительное путешествие доктора Дулиттла
|
ЧИКИ
|
7
|
Терминатор: Тёмные судьбы
|
Война семей
|
8
|
Заражение
|
Корни
|
9
|
Соник в кино
|
Папик
|
10
|
Бладшот
|
ИП Пирогова
В Татарстане отдают предпочтение комедиям и драме.
|
Комедия
|
41%
|
Драма
|
31%
|
Триллер
|
8%
|
Фантастика
|
5%
|
Мультфильм
|
4%
В новом сезоне абонентов онлайн-сервиса МегаФон ТВ ждет более 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов.
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