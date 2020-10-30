Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Татарстана в выходные

Специалисты Гидрометцентра Татарстана рассказали, какая погода ждет жителей республики в выходные. Так, 31 октября, в субботу, пройдет дождь и продолжится 1 ноября в воскресенье, только еще со снегом.

31 октября температура воздуха составит днем +3…+8 градусов, ночью +4…-1 градус, ветер южный и юго-западный, умеренный.

1 ноября ожидается мокрый снег, днем температура не поднимется выше +6 градусов, ночью до -1 градуса.

На следующей неделе по прогнозам синоптиков температура ночью опустится до -4 градусов, будет идти дождь со снегом, днем термометр будет показывать от 0 до +5 градусов. На дорогах возможна гололедица.