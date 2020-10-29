Жительницу Татарстана осудят за избиение 11-летней дочери

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в избиении 11-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С марта по сентябрь 2020 года женщина в качестве наказания за поведение избивала 11-летнюю дочь. По версии следствия, малолетней девочке причинены физическая боль и нравственные страдания», - говорится в сообщении.

При этом женщина признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Напомним, похожая ситуация произошла еще в одном районе Татарстана. Жертвой стала 15-летняя девочка.