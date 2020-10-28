В счетной палате представили прогноз развития экономики России на три года

Согласно прогнозам аналитиков счетной палаты в 2020 году валовой продукт сократиться на 4,2% (по базовому сценарию), а в альтернативном – на 4,8%.

Как сообщают «Известия» различие между сценариями сильнее проявляется в 2021 году: если в этом году ограничения сохранятся, то темп роста экономики России будет практически в два раза ниже, чем в базовом сценарии.

При этом с 2021 года ожидается постоянный рост реальных доходов примерно на уровне 2% в год. В 2022 и 2023 годах темпы роста ВВП России повышаются до 2,5-2,7% в год.

«Темпы роста инвестиций в основной капитал в реальном выражении в 2021–2023 годах оцениваются нами в 2,5–4% в год, что явно недостаточно для заметного повышения структурных темпов роста выше 1,5% в год», — говорится в прогнозе.