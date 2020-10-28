В Татарстане полицейские помогли семье с младенцем, которая замерзала в машине

Сотрудники ГИБДД Татарстана помогли семье с маленьким ребенком, у которой на трассе сломался автомобиль.

По информации ведомства, на 39 километре трассы "Казань-Ульяновск" старший лейтенант полиции Марат Самирханов и лейтенант полиции Ильнур Вильданов заметили машину, которая стояла на обочине с включенной аварийной сигнализацией. Возле автомобиля стоял мужчина; полицейские остановились и спросили, не нужна ли помощь.

Водитель сообщил, что его "Лада Гранта" сломалась и он не может завести двигатель. В машине в это время сидела женщина с десятимесячным малышом, которые уже начали замерзать в остывающем транспортном средстве.

Правоохранители пригласили семейство в патрульный автомобиль, чтобы они согрелись, машину взяли на буксир и помогли отогнать к ближайшему автосервису. Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, позже в социальных сетях семья поблагодарила полицейских за помощь.

