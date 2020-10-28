На год в Казани закроют движение по участку Оренбургского тракта

В Казани на 11 километре по Оренбургскому тракту закроют движение до 10 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

«Движения не будет от дома №174 от ТЦ «Леруа Мерлен» до дома №142 (заправочная станция «Таиф-НК»). В период ограничений на участке будут строить разворотный узел и переустраивать инженерные сети», - говорится в сообщении.

На участке установят ограждения и необходимые дорожные знаки. Водителей просят заранее планировать маршрут по данному участку.