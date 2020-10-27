Руководителя подразделения РЖД в Татарстане задержали за мошенничество с «мертвыми душами»

В Татарстане Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения железной дороги. Он устраивал на работу «мертвые души». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что подозреваемый, используя свое служебное положение, с января 2018 года по сентябрь 2019 год, похитил у ОАО «РЖД» более 450 тысяч рублей. Мужчина брал на работу людей, которые не выполняли свои трудовые обязанности, но получая при этом зарплату», - говорится в сообщении.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Татарстану. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводятся обыски в служебных помещениях и дома подозреваемого.

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