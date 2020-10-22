«Цирк за 30 рублей»: в Казани водители автобусов подрались

В Казани очевидцы сняли на видео драку двух водителей автобусов. Ролик появился в соцсетях, он стал самым обсуждаемым.

«Файтинг между водителями 54 и 28 автобусов. Тот случай, когда за 30 рублей ты получаешь не просто поездку от пункта А до пункта Б, но и полноценную развлекательную программу», - подписал автор видео.

В комментариях жители разделились на два лагеря: те, кто защищал водителей и кондукторов, и те, кто их обвинял.

«Это зрелищней, чем все бои Хабиба»,

«Креативят, давно не ездил в быдловозах, это каждый день что ли такие махачи смешные?»,

«Что тот, что другой еще и 43й маршрут, постоянно, как приедут встанут и стоят на этой остановке, мешая другим. Пассажиру, что стоит ждет автобус на остановке не интересно сидеть и ждать когда поедет уже. А эти стоят, каждый хочет себе собрать всех».

Напомним, вчера мы писали о забавной драке во дворе Казани.