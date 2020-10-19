В Казани назвали претендентов на должность главы Исполкома города

В Казани прошел отбор кандидатов на пост главы Исполнительного комитета города. По данным пресс-службы мэрии, в финал вышли первый заместитель руководителя Исполкома Рустем Гафаров и первый замглавы администрации Кировского и Московского районов Ильсур Хисматуллин.

Гафаров выразил мнение, что в Казани нужно активнее работать с обращениями жителей, а также "больше работать над развитием Казанской агломерации, выработать единое видение, единое стратегическое направление развития для Казани и городских поселков". Хисматуллин, в свою очередь, в числе краткосрочных целей городского руководства выделил успешное прохождение отопительного сезона в Казани и завершение программы "Наш двор". Также он отметил необходимость внедрения повсеместного раздельного сбора мусора.

Свои программы претенденты представят 21 октября на сессии Казгордумы, там же будет утвержден новый глава Исполкома.

Напомним, ранее жители Казани жаловались на реализацию программы "Наш двор". Корреспондент ProKazan.ru встретился с горожанами и выяснил, чем именно они недовольны.