«Верните нам плохо»: казанцы недовольны республиканской программой благоустройства «Наш двор»

В 2020 году в Казани запустилась масштабная республиканская программа по облагораживанию придомовых территорий "Наш двор". Согласно ей, за пять лет будет отремонтировано 6775 участков. При этом не раз отмечалось, что ее уникальность - в диалоге с самими жильцами, которые смогут внести пожелания и корректировки в проект.

"Жители должны участвовать на всех этапах работы над проектами благоустройства; люди должны знать, что их услышали, ведь эта программа работает на их благо", - отмечал в начале программы президент РТ Рустам Минниханов.

Казалось бы - благо, однако жильцы некоторых домов сталкиваются со сложностями во время реализации проекта. Диалог с руководителями идет не так гладко, как хотелось бы, а иногда - и вовсе не идет. Так случилось, например, в домах 33, 35, 37 на улице Челюскина. Там уже не первую неделю жильцы не могут договориться с ответственными за их двор. Дошло до того, что на их звонки в администрации района перестали отвечать, и жильцы были вынуждены написать коллективное письмо на 150 подписей президенту Рустаму Минниханову.

"Верните нам плохо", - заявляют жители этих трех многоэтажек.

Чтобы разрешить возникшие конфликты, они назначили встречу всем участвующим в проекте руководителям и составом около 50-ти человек вышли из своих квартир на "благоустроенный" участок. Корреспондент ProKazan.ru побывал на встрече и узнал, в чем камень преткновения и с чем не согласны жильцы.

Во дворе нет ни скамеек, ни детского спортинвентаря

"Снесли и все": как на месте беседки появилась голая земля

Квартиранты вышли на улицу задолго до того, как приехали ответственные лица. Пенсионеры и молодые активные казанцы, мамы с детьми и уставшие после работы мужчины - все собрались на площадке, где некогда стояла большая деревянная беседка. Как оказалось, в ходе работ ее сломали первой.

"Я выбивала эту беседку через управляющую компанию, - негодует на это бойкая бабушка Резеда. - Такая беседка была хорошая! Все сидели тут вечерами. Что ее тронули? Снесли и все, а мы деньги только в прошлом году на нее сдавали, строили".

Жительница дома показывает место, где прежде стояла большая беседка

Теперь на этой территории - голая земля. Предполагалось, что здесь расширят зону парковки, однако, обследовав землю уже в процессе строительства, неожиданно обнаружили подземные коммуникации и сети. В итоге от первоначального проекта пришлось отказаться.

"Здесь теперь "зеленая зона" ("зеленая зона" в градостроительстве - это зона зеленых насаждений - кустарников, деревьев, растений - прим. ред), - горячо отзываются на это жильцы. - Какая же она зеленая, если вон - асфальт старый кусками торчит? Здесь же и расти ничего не будет. Новый класть уже нельзя, земли на старый не насыплешь! Грязь навели и уехали".

Попытки прийти к обоюдному решению в ходе диалога с руководителями окончились провалом. Встреча была полна высказываний вроде "эти вопросы не в нашей компетенции" и "я на себя ответственность не возьму".

Жители окружили представителей проекта

В целом диалоги велись примерно такие:

"Зеленая зона должна быть здесь (по проекту - прим. ред)", - сообщает представитель Технадзора и указывает на участок некогда бывшей беседки.

"Она будет? То есть выровняете, положите чернозем, деревья будут? Так?" - интересуется один из жителей.

"Стоп, в рамках данной программы озеленение не предусматривается", - отвечает человек из ведомства.

"То есть грязь останется?" - удивляются казанцы.

"Это вопрос, если честно, Управляющей компании", - слышится от руководителей.

Можно лишь менять название ведомства, смысл текста не изменится.

"Взяли двор и просто перерисовали"

Самые горячие споры, однако, велись вокруг парковочных мест. Именно появлению паркинга в домах жильцы радовались больше всего, однако в процессе работ решение по ее строительству также было отменено. В зоне парковки, как и на месте беседки, обнаружили подземные коммуникации. Работы свернули, засыпав территорию неровным слоем щебенки.

Жительница дома №33 Юлия недоумевает:

"На изначальном проекте парковочные места были, но в процессе работы начались прения - тут нельзя, там нельзя. Как они тогда без информации планы делают? Это же серьезный документ за него деньги платятся. Выходит они просто взяли двор, просто перерисовали все и все".

Место, где должна была быть оборудована парковка, просто засыпали крупной щебенкой

Девушка показывает, как опасно стало ходить по этой территории. Всюду встречаются массивные куски камня, на которых даже взрослый человек способен легко оступиться, не говоря уже о детях. Помимо этого, узнав о подземных коммуникациях, работники установили поребрики. Теперь в месте, где прежде проходила пусть и не оборудованная, но дорога, образовался тупик.

"Они по факту перекрыли въезд. Не дай бог, какая аварийная ситуация. Теперь даже мусорная машина подъехать не может, так как здесь всегда машины стоят: парковки-то нет", - жалуются и другие жильцы.

Куратор программы "Наш двор" Венера Камалова и представитель дорожного надзора попытались прояснить ситуацию:

"В этой зоне нельзя делать парковку из-за коммуникаций. Вы можете сделать самостоятельно экопарковку, но это делается уже не за счет программы".

Венера Камалова разъяснила, почему невозможно сделать парковку

Однако, как оказалось, экопарковка, как и озеленение, не входит в бюджет программы, несмотря на то, что здесь это - единственный безопасный вариант. Жители попытались узнать, куда пойдут деньги, выделенные на асфальт и можно ли их каким-либо образом перенаправить на экопарковку, однако встретили аргументированный отказ. В попытке прояснить подобные вопросы встреча порой была готова перерасти в коллективную драку.

"Мы разговариваем, будто воду льем. Все бестолку!" - свой вердикт собранию вынесла одна из бабушек.

Развернувшись, она ушла домой. Во дворе пока и посидеть негде.

"Мы готовы еще побыть в режиме ремонта": итоги встречи

До позднего вечера люди переходили от одного участка к другому - от отсутствующей парковки и измененному въезду во двор, от песочницы, расположенной почему-то прямо у проезжей части дороги, к отсутствующему детскому спортинвентарю. Что-то удалось согласовать: к условно обозначенному концу года появятся качели, лавочки и урны, привезут чернозем для оборудования "зеленой зоны" во время субботника. Жильцам удалось добиться снятия старого асфальта, чтобы не впустую сажались на этом участке кустарники и цветы. Известно также, что руководитель проекта "Наш двор" Венера Камалова готовит письмо от Аппарата Президента с просьбой привести все коммуникации на данном участке в соответствие с нынешними нормами. Единственное - парковка так и ляжет на плечи, точнее кошельки, местных жителей. Сейчас люди продолжают ставить там машины, но, несмотря на то, что по проекту зона считается "зеленой", в администрации обещали за это не штрафовать.

"Мы готовы побыть еще в режиме ремонта, зато в дальнейшем мы сможем безопасно чувствовать себя в нашем дворе", - делится итогами встречи жительница Юлия.

Жители дома готовы подождать, чтобы двор был удобен и безопасен

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