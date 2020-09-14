«Верните нам плохо»: казанцы недовольны республиканской программой благоустройства «Наш двор»

В 2020 году в Казани запустилась масштабная республиканская программа по облагораживанию придомовых территорий "Наш двор". Согласно ей, за пять лет будет отремонтировано 6775 участков. При этом не раз отмечалось, что ее уникальность - в диалоге с самими жильцами, которые смогут внести пожелания и корректировки в проект.
"Жители должны участвовать на всех этапах работы над проектами благоустройства; люди должны знать, что их услышали, ведь эта программа работает на их благо", - отмечал в начале программы президент РТ Рустам Минниханов.
Казалось бы - благо, однако жильцы некоторых домов сталкиваются со сложностями во время реализации проекта. Диалог с руководителями идет не так гладко, как хотелось бы, а иногда - и вовсе не идет. Так случилось, например, в домах 33, 35, 37 на улице Челюскина. Там уже не первую неделю жильцы не могут договориться с ответственными за их двор. Дошло до того, что на их звонки в администрации района перестали отвечать, и жильцы были вынуждены написать коллективное письмо на 150 подписей президенту Рустаму Минниханову.
"Верните нам плохо", - заявляют жители этих трех многоэтажек.
Чтобы разрешить возникшие конфликты, они назначили встречу всем участвующим в проекте руководителям и составом около 50-ти человек вышли из своих квартир на "благоустроенный" участок. Корреспондент ProKazan.ru побывал на встрече и узнал, в чем камень преткновения и с чем не согласны жильцы.
"Снесли и все": как на месте беседки появилась голая земля
Квартиранты вышли на улицу задолго до того, как приехали ответственные лица. Пенсионеры и молодые активные казанцы, мамы с детьми и уставшие после работы мужчины - все собрались на площадке, где некогда стояла большая деревянная беседка. Как оказалось, в ходе работ ее сломали первой.
"Я выбивала эту беседку через управляющую компанию, - негодует на это бойкая бабушка Резеда. - Такая беседка была хорошая! Все сидели тут вечерами. Что ее тронули? Снесли и все, а мы деньги только в прошлом году на нее сдавали, строили".
Теперь на этой территории - голая земля. Предполагалось, что здесь расширят зону парковки, однако, обследовав землю уже в процессе строительства, неожиданно обнаружили подземные коммуникации и сети. В итоге от первоначального проекта пришлось отказаться.
"Здесь теперь "зеленая зона" ("зеленая зона" в градостроительстве - это зона зеленых насаждений - кустарников, деревьев, растений - прим. ред), - горячо отзываются на это жильцы. - Какая же она зеленая, если вон - асфальт старый кусками торчит? Здесь же и расти ничего не будет. Новый класть уже нельзя, земли на старый не насыплешь! Грязь навели и уехали".
Попытки прийти к обоюдному решению в ходе диалога с руководителями окончились провалом. Встреча была полна высказываний вроде "эти вопросы не в нашей компетенции" и "я на себя ответственность не возьму".
В целом диалоги велись примерно такие:
"Зеленая зона должна быть здесь (по проекту - прим. ред)", - сообщает представитель Технадзора и указывает на участок некогда бывшей беседки.
"Она будет? То есть выровняете, положите чернозем, деревья будут? Так?" - интересуется один из жителей.
"Стоп, в рамках данной программы озеленение не предусматривается", - отвечает человек из ведомства.
"То есть грязь останется?" - удивляются казанцы.
"Это вопрос, если честно, Управляющей компании", - слышится от руководителей.
Можно лишь менять название ведомства, смысл текста не изменится.
"Взяли двор и просто перерисовали"
Самые горячие споры, однако, велись вокруг парковочных мест. Именно появлению паркинга в домах жильцы радовались больше всего, однако в процессе работ решение по ее строительству также было отменено. В зоне парковки, как и на месте беседки, обнаружили подземные коммуникации. Работы свернули, засыпав территорию неровным слоем щебенки.
Жительница дома №33 Юлия недоумевает:
"На изначальном проекте парковочные места были, но в процессе работы начались прения - тут нельзя, там нельзя. Как они тогда без информации планы делают? Это же серьезный документ за него деньги платятся. Выходит они просто взяли двор, просто перерисовали все и все".
Девушка показывает, как опасно стало ходить по этой территории. Всюду встречаются массивные куски камня, на которых даже взрослый человек способен легко оступиться, не говоря уже о детях. Помимо этого, узнав о подземных коммуникациях, работники установили поребрики. Теперь в месте, где прежде проходила пусть и не оборудованная, но дорога, образовался тупик.
"Они по факту перекрыли въезд. Не дай бог, какая аварийная ситуация. Теперь даже мусорная машина подъехать не может, так как здесь всегда машины стоят: парковки-то нет", - жалуются и другие жильцы.
Куратор программы "Наш двор" Венера Камалова и представитель дорожного надзора попытались прояснить ситуацию:
"В этой зоне нельзя делать парковку из-за коммуникаций. Вы можете сделать самостоятельно экопарковку, но это делается уже не за счет программы".
Однако, как оказалось, экопарковка, как и озеленение, не входит в бюджет программы, несмотря на то, что здесь это - единственный безопасный вариант. Жители попытались узнать, куда пойдут деньги, выделенные на асфальт и можно ли их каким-либо образом перенаправить на экопарковку, однако встретили аргументированный отказ. В попытке прояснить подобные вопросы встреча порой была готова перерасти в коллективную драку.
"Мы разговариваем, будто воду льем. Все бестолку!" - свой вердикт собранию вынесла одна из бабушек.
Развернувшись, она ушла домой. Во дворе пока и посидеть негде.
"Мы готовы еще побыть в режиме ремонта": итоги встречи
До позднего вечера люди переходили от одного участка к другому - от отсутствующей парковки и измененному въезду во двор, от песочницы, расположенной почему-то прямо у проезжей части дороги, к отсутствующему детскому спортинвентарю. Что-то удалось согласовать: к условно обозначенному концу года появятся качели, лавочки и урны, привезут чернозем для оборудования "зеленой зоны" во время субботника. Жильцам удалось добиться снятия старого асфальта, чтобы не впустую сажались на этом участке кустарники и цветы. Известно также, что руководитель проекта "Наш двор" Венера Камалова готовит письмо от Аппарата Президента с просьбой привести все коммуникации на данном участке в соответствие с нынешними нормами. Единственное - парковка так и ляжет на плечи, точнее кошельки, местных жителей. Сейчас люди продолжают ставить там машины, но, несмотря на то, что по проекту зона считается "зеленой", в администрации обещали за это не штрафовать.
"Мы готовы побыть еще в режиме ремонта, зато в дальнейшем мы сможем безопасно чувствовать себя в нашем дворе", - делится итогами встречи жительница Юлия.
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