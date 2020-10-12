В Татарстане трое жителей Башкортостана ловили рыбу острогой

Полицейские задержали в Бавлинском районе Татарстана троих браконьеров. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета республики по биологическим ресурсам.

«На реке Ик трое браконьеров ловили рыбу острогой. Они были обнаружены в ходе рейда. Сообщение было передано в полицию. Прибывшие сотрудники установили, что нарушители являются жителями Башкортостана», - говорится в сообщении.

У браконьеров изъяли лодку, аккумулятор, острогу. На данный момент подсчитывается нанесенный ущерб.

Напомним, в природном заказнике под Казанью среди ночи поймали браконьеров из Чувашии.