Магазин в Казани закрыли за нарушение масочного режима

В Казани при проверке торговой точки зафиксировано нарушение масочного режима. В связи с этим магазин закрыли. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Татарстану.

«Продавец магазина на улице Чистопольская, 75 обслуживала покупателя без маски. Индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности. Суд вынес решение закрыть магазин на 10 суток», - говорится в сообщении.

Судебный пристав-исполнитель выехал на место и опечатал прилавки и двери помещения. Также индивидуальный предприниматель был предупрежден, что в случае незаконного возобновления работы магазина, ее ждет административная и уголовная ответственность.

Напомним, в управлении Роспотребнадзора рассказали о возможности введения новых ограничений.