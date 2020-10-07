Многопрофильный лицей в Казани месяц работал без лицензии

После проверки прокуратуры Советского района Казани многопрофильный лицей №187 получил лицензию на образовательную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Проверку организовали после сообщений в соцсетях. Оказалось, лицей действительно работал с 1 сентября без лицензии. Директор учреждения был предупрежден о недопустимости нарушения, также было внесено представление об устранении нарушений и привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности»,- говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры учреждение получило лицензию.