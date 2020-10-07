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Фото: bbnews.ru

Многопрофильный лицей в Казани месяц работал без лицензии

07.10.2020, 12:11 53 0 prokazan.ru

После проверки прокуратуры Советского района Казани многопрофильный лицей №187 получил лицензию на образовательную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Проверку организовали после сообщений в соцсетях. Оказалось, лицей действительно работал с 1 сентября без лицензии. Директор учреждения был предупрежден о недопустимости нарушения, также было внесено представление об устранении нарушений и привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности»,- говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры учреждение получило лицензию.

 

 

Образование Казань Общество Правоохранители
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комментарии

Горожанин
0
07 октября 2020
12:48
Может просто не успел её получить, а детей учить надо?
Сейчас же без проблем получил её.

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