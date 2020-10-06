9-летний мальчик погиб в Перми после падения с качелей

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 9-летнего жителя Перми. Мальчик скончался в больнице от полученных травм после падения с качелей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю.

«По данным следствия, 25 сентября мальчик качался на качелях «солнышком». После нескольких оборотов он упал, его отвезли в больницу, где 5 октября он скончался», - говорится в сообщении.

На данный момент осмотрено место происшествия, опрошены жильцы дома и родители ребенка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.