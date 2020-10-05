Тело 61-летней жительницы Казани нашли в собственной квартире

2 октября утром в квартире на улице Лаврентьева в Казани нашли тело 61-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

«По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний сын потерпевшей. По версии следствия, с конца сентября подозреваемый выпивал. 2 октября в ходе ссоры с матерью мужчина избил ее по всем частям тела. От полученных травм женщина скончалась на месте», - говорится в сообщении.

Злоумышленник признал вину частично. На данный момент он находится под стражей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, подросткам из Татарстана, убившим таксиста, избрали меру пресечения.