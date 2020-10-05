«Одним холодно, другим – жарко»: в мэрии Казани рассказали, как регулировать отопление в домах

Отопительный сезон в Казани начался 21 сентября, на данный момент в 5314 многоквартирных домах дали тепло. В остальных 36 домах станет тепло в течение недели. Также в мэрии столицы Татарстана отметили, что начали поступать жалобы на жару в квартирах.

«Когда стартует отопительный сезон всегда есть разногласия: одним холодно, другим – жарко, иногда в пределах одного дома. Несколько обращений поступило по поводу перетопа. В этой ситуации порядок действий понятный: общее собрание жильцов, общее решение по установлению предпочтительного температурного режима и далее обращение в управляющую компанию», - рассказал первый замглавы Казани Денис Калинкин.

При этом, по словам Калинкина, температура в жилом доме не может выставляться по индивидуальным пожеланиям.

«У нас до сих пор не все понимают, что жилой дом – это собственность всех жителей и решения принимаются общим собранием жильцов. Надо уметь договариваться и слушать друг друга», - заключил Денис Калинкин.

Напомним, ранее мы рассказывали, что для жителей новостроек плата за отопление может вырасти на 30%.