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Фото: kursk.fas.gov.ru

Минэкологии Татарстана проводило незаконные проверки предпринимателей

01.10.2020, 15:49 20 0 prokazan.ru

Природоохранная межрайонная прокуратура Татарстана выявила факты незаконного проведения внеплановых проверок малого и среднего предпринимательства Министерством экологии и природных ресурсов республики.

«Установлено, что в 2020 году министерство внепланово проверяло ООО «ТатМетКоМ», ООО «Меша», АО «Сабинское МПП ЖКХ» и ООО «ЛМР Пласт». По итогам проверок руководители некоторых организаций были незаконно привлечены к административной ответственности», - говорится в сообщении.

При этом с 1 апреля по 30 декабря 2020 года в России запретили проводить проверки малого и среднего предпринимательства.

Прокуратура опротестовала незаконные решения о привлечении предпринимателей к ответственности. В отношении трех госинспекторов возбуждены дела об административном правонарушении по статье «несоблюдение должностными лицами органов госконтроля требований законодательства».

Материалы проверки направлены в Тюлячинский, Сабинский и Атнинские районные суды.

 

Казань Общество Правоохранители
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