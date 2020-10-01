«Так ему и надо!»: в Казани водитель разбил «Мустанг»

30 сентября в Казани жители стали очевидцами ДТП на Булаке. Водитель «Мустанга» не справился с управлением и влетел в забор.

В результате ДТП водитель, к счастью, остался жив, а вот машина требует серьезных вложений, чтобы вновь гонять на ней по улицам Казани.

В комментариях под видео ДТП объявились, видимо, завистники (у них то не такой тачки).

«Когда же исчезнуть эти городские гонщики»

«Лишать надо прав за такие ДТП»

«Так ему и надо, животное».

Напомним, очередного пешехода, переходящего в неположенном месте дорогу, сбили насмерть.