40-летнего жителя Казани осудили за грабеж

Суд признал виновным жителя Казани, который ограбил приятеля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«Установлено, 4 апреля 2020 года мужчина выпивал у приятеля в квартире на улице Наиля Юсупова. После застолья злоумышленник ударил кулаком по голове, от чего потерпевший потерял сознание и упал на пол. Затем мужчина похитил у потерпевшего 220 тысяч рублей и скрылся», - говорится в сообщении.

Подсудимый частично признал вину, похищенные день были изъяты и возвращены владельцу. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы писали о жителе Казани, который решил отомстить мужчине "кинувшему" его на деньги. Теперь ему назначили реальный срок.