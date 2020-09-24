В Татарстан продолжают привозить коронавирус: свежая статистика

В Татарстане по данным на 24 сентября зарегистрировано 22 новых случая COVID-19. Известно, что два из них - завозные, остальные заболели в результате контакта. Три человека госпитализировано, 19 получают лечение на дому.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 0

От 18 до 30 – 3

От 30 до 50 – 5

От 50 до 60 – 4

От 60 до 70 – 6

От 70 до 80 – 4

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

География новых случаев:

Казань – 9

Апастовский – 1

Арский – 1

Буинский – 4

Верхнеуслонский – 2

Высокогорский – 1

Зеленодольский – 2

Нурлатский – 1

Пестречинский – 1

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 7087 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 5999 человек, в том числе 40 за минувшие сутки. Также зарегистрировано 74 летальных исхода.

Напомним, ранее власти республики оценили возможность введения ограничительных мер из-за коронавируса.