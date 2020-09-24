В Татарстан продолжают привозить коронавирус: свежая статистика

В Татарстане по данным на 24 сентября зарегистрировано 22 новых случая COVID-19. Известно, что два из них - завозные, остальные заболели в результате контакта. Три человека госпитализировано, 19 получают лечение на дому.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 0
- От 18 до 30 – 3
- От 30 до 50 – 5
- От 50 до 60 – 4
- От 60 до 70 – 6
- От 70 до 80 – 4
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
География новых случаев:
- Казань – 9
- Апастовский – 1
- Арский – 1
- Буинский – 4
- Верхнеуслонский – 2
- Высокогорский – 1
- Зеленодольский – 2
- Нурлатский – 1
- Пестречинский – 1
Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 7087 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 5999 человек, в том числе 40 за минувшие сутки. Также зарегистрировано 74 летальных исхода.
Напомним, ранее власти республики оценили возможность введения ограничительных мер из-за коронавируса.
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