В Казани девушка выпала из окна. Следком проведет проверку

В Казани 20-летняя девушка выпала из окна общежития. Следком РТ проведет доследственную проверку, сообщили в ведомстве.

Тело девушки с признаками падения с высоты нашли 20 сентября у студенческого общежития по улице Пионерской. По предварительным данным, незадолго до трагедии переехала в общежитие и прибирала в комнате. Когда она мыла окна, то облокотились на стекло, которое не выдержало веса и разбилось. Девушка выпала с пятого этажа и получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте происшествия.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.