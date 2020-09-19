Жительница Татарстана Юлия Фомина, которая прославилась на всю страну избиением маленького сына в подъезде дома, поздравила его с днем рождения в своем аккаунте в "Инстаграм".

"6 лет тебе сынок уже сегодня,

Как быстро ты растешь!

Закончишь скоро садик

И в школу ты пойдешь.

Пускай на день рождения

Желания исполняются,

И чудеса, и волшебство

С тобою приключаются.

А для меня всегда ты—чудо

И радость безграничная

Желаю тебе счастья,

Здоровья,настроения всегда только отличного!

Пусть этот день для тебя, станет полным чудес, приключений и личных побед. Ведь ты стал еще старше на год, а значит и умнее, и смелее, и сильнее! Я точно знаю, что ты талантливый мальчик, который в будущем, много чего добьётся... Для своих юных лет, ты просто бесстрашен и умен. Тебя всегда интересует, что-то новое, интереснее, захватывающее! Так пусть сегодня, все твои желания, начнут сбываться. Одно за другим, пока все не сбудутся. Но есть одно условие, надо искренне верить в то что они сбудутся, иначе ничего не выйдет. Потому что только вера помогает нам в наших мечтах. Запомни это, и используй на протяжении всей жизни. А я буду верить, что ты вырастешь сильным мужчиной, который сможет все! И для которого не будет преград. Я знаю ты будешь удивлять всех, новыми и новыми победами! С днем рождения мой любимый и самый дорогой!", - написала Фомина.

Напомним, что кадры с участием Юлии Фоминой и ее ребенка опубликовали в сети шокированные жильцы многоэтажного дома на Табеева, в котором и произошел инцидент. На видео женщина несколько минут избивает сына. Позже в прокуратуре пояснили, что мальчика бьют за спрятанный в подъезде планшет.

Спустя некоторое время женщина попала в передачу Первого канала, где призналась в сексе за деньги и воровстве. Сейчас в отношении Фоминой возбуждено уголовное дело, у нее могут изъять ребенка.