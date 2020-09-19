Путевка вместо проверки: в Казани сотрудника МЧС будут судить за взятку

Начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Татарстану обвиняют в получении взятки.

По версии следствия, летом 2020 года обвиняемый предупредил директора одного из оздоровительных лагерей республики о планируемой проверке пожарной безопасности. После этого он предложил директору "закрыть глаза" на возможные нарушения и за то, чтобы лагерь получил разрешение на работу, оплатить половину стоимости путевки для него и его семьи.

О противоправных требованиях злоумышленника женщина сообщила в правоохранительные органы и все дальнейшие действия проходили под контролем оперативных служб. В результате после того, как директор перечислила 107 тысяч рублей на расчетный счет оздоровительного учреждения, обвиняемый вернул ей половину суммы, а также передал разрешение на функционирование лагеря.

Вину мужчина полностью признал. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.