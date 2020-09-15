Прокуратура проверит видео, на котором подростки в Казани кричали с балкона АУЕ* и кидали ножи

Прокуратура Татарстана проверит видеозапись, на которой запечатлены подростки, выкрикивающие слоган запрещенного в России движения АУЕ. Также, по словам очевидцев, они кидали вниз ножи. Запись на днях была опубликована в социальных сетях.

"Действиям молодых людей будет дана правовая оценка не только на предмет соблюдения общественного порядка, но и с учетом положений законодательства о противодействии экстремистской деятельности. При наличии оснований виновные будут привлечены к ответственности", - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, что 17 августа 2020 года АУЕ было внесено в реестр запрещенных в РФ организаций.