Под Казанью мужчина с собакой перекрыл дорогу и не пропускал машины

В поселке Куюки под Казанью мужчина с собакой перекрыл дорогу. Об этом сообщают местные жители, они же опубликовали видеозапись. По словам очевидцев, инцидент был замечен в воскресенье.

"...заезжали в Куюки со стороны Богородского, вот этот, так скажем, человек со своей собакой стоял и перекрывал дорогу всем авто,якобы он не хотел чтоб оттуда ездили, сказал объезжайте по асфальту, звук видео убрала так как там один мат, у меня в машине сидели двое детей один из них грудной и плакал, а он ни как не пропускал, выйти из машины не могли так как у него собака, еле как проскочил муж пока он отвлёкся, вот как таких людей земля носит, как будто это его земля", - возмущаются татарстанцы.

Если часть пользователей соцсети поддержали негодующего автора поста, то многие высказались в поддержку мужчины с собакой.

"Мало того что едут где хотят,так ещё и как хотят,люди специально переезжают из городской суеты в поселки,так и тут покоя нет,с недопустимой скоростью пролетают мимо наших домов,у нас тоже дети и дышат они пылью благодаря умникам"

"За свои деньги дорогу восстановите и вы так запоёте, езжайте по асфальту умники", - пишут пользователи.

Напомним, ProKazan.ru писал, как жители Салмачей за свой счет и своими силами отремонтировали дорогу в поселке.