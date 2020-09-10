На дороги Казани выведут 23 новых пассажирских автобуса

На дороги Казани выйдут 23 новых автобуса "Нефаз". Они будут курсировать по маршруту №36 из Осиново до вещевого рынка, сообщают в городском Комитете по транспорту.

Автобусы работают на газомоторном топливе, они более экологичны; срок службы составляет не менее 10 лет. Максимальная пассажировместимость новых автобусов – 108 человек. В автобусах предусмотрены откидные аппарели для пассажиров с ограниченными возможностями, они также оборудованы системой принудительного наклона кузова "Книлинг", а у средней двери, оборудованной аппарелью для въезда инвалидных колясок, предусмотрена кнопка связи с водителем. Все автобусы оснащены камерами видеонаблюдения.

До конца года в Казани появится еще 30 новых автобусов, они будут ездить по маршруту №45 "Ферма-2 – Су Анасы".