В Казани полиция устроила массовые проверки на дорогах

Сегодня на дорогах Казани пройдут массовые проверки водителей. Госавтоинспекция с 8 вечера и до 4 утра будет ловить нетрезвых автомобилистов, сообщили в пресс-службе МВД РТ.

Как пояснили в ведомстве, за 8 месяцев 2020 года на территории города с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, произошло 57 ДТП, в результате которых 5 человек погибли, 76 – получили травмы различной степени тяжести.

В ГИБДД напомнили: за управление транспортом в нетрезвом виде водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. В случае повторного нарушение наступает уголовная ответственность.