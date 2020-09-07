Метшин рассказал, когда в Казани появится 26 новых станций метро

К 2040 году в Казани появятся 26 новых станций метрополитена. Об этом сегодня мэр города Ильсур Метшин сказал в интервью телеведущему Максиму Шарафутдинову.

"По Генеральному плану, который мы приняли до 2040 года, на 26 станций метро зарезервирована территория...это не значит, что мы...будут деньги, мы, конечно, и 126 построили бы. <...> Это достаточно дорогое удовольствие. Каждая станция обходится в 5-7 миллиардов рублей", - отметил мэр.

Также он напомнил, что уже идет предпроектное обсуждение создания линий метробусов, которые дешевле, чем метро, в 2-3 раза быстрее, чем автобусы, благодаря выделенной полосе. Сейчас обсуждается 4 линии: Салават Купере - вокзал Казань-2, Дербышки - речпорт, Лесной городок - вокзал Казань-1, Гаврилова - речной порт. К слову, строительство линии из Салават Купере в центр обойдется в 1,8 миллиарда рублей.