17 учеников получили ожоги глаз во время дезинфекции школьного кабинета

В Благовещенска 17 десятиклассников получили ожоги глаз во время дезинфекции кабинета. Об этом сообщают в региональном Следкоме.

Известно, что 2 сентября в классе одной из школ в результате использования кварцевой лампы (бактерицидного облучателя открытого типа) дети получили термический ожог роговицы глаза. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей".

Напомним, ранее сообщалось, что в школы Татарстана в ближайшее время закупят почти 9 тысяч бактерицидных облучателей.