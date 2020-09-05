С приближением холодов модницы начинают пересматривать свой гардероб в попытках понять, что из вещей еще в тренде, а что уже пора исключить из своего образа. Стилист из Казани Регина Камалеева для ProKazan.ru составила список вещей, которые точно не украсят вас этой осенью и зимой и подсказала, чем их заменить в гардеробе.

Облегающие силуэты

Сейчас актуален тренд на осознанное потребление и рациональный гардероб, в котором вещи будут максимально сочетаться друг с другом и не устаревать долгое время. С учётом того, что большую часть времени в нашей полосе преобладает холодный сезон, то осенне-зимний гардероб нужно составлять разумно. Для того, чтобы приобрести что-то новое, надо освободить свой шкаф от старых и не актуальных вещей!

Главным антитрендом является, любимый Российскими женщинами «обтягончик». Уже несколько лет в моде правит комфорт и удобство фасонов OVERSIZE. С вещами свободного кроя вы можете не переживать по поводу их актуальности, так как данный фасон будет в моде очень долго.

Куртки слишком узкие и приталенные

Начнем с разбора самой популярной вещи в гардеробе осени, кожаной куртки. Куртки на фото не актуальны со всех сторон. Крой тесный, а это значит, что вы просто не поместитесь в такую куртку, решив надеть под нее свитшот или свитер, и это уменьшает ее вариативность в вашем гардеробе. Яркая фурнитура, отсутствие ворота делает модель справа безнадежно устаревшей. На выброс! У куртки слева неплохой фасон куртки-косухи, но облегающий крой ухудшает образ, особенно в застегнутом виде и в сочетании с джинсами скинни. Не советую покупать данную куртку, но если она есть у вас в гардеробе, то можете ее носить на тонкий верх (футболку или топ), в расстегнутом виде и с джинсами свободного кроя. В таком образе облегающий крой будет компенсироваться фасоном джинсов.

Фасоны курток, которые актуальны в этом сезоне

При покупке куртки сейчас, стоит обратить внимание на свободные и удлиненные модели-косухи с минимумом деталей или же на модные в этом сезоне кожаные пиджаки

Джинсы скинни

Такой фасон джинсов в сочетании с обтягивающим верхом выглядит устаревшим

Раз разговор зашел о джинсах, то джинсы скинни тоже являются антитрендом. Но, всё зависит от того с чем их носить. Этот образ выглядит устаревшим, потому что и верх, и низ комплекта облегают фигуру. Добавив объемный верхний слой, мы получаем трендовой и актуальный образ.

С объемным верхом они будут смотреться выигрышнее

Я думаю с данным пунктом всё понятно, если есть вещь в обтяжку, то сочетаем её со свободным кроем других вещей в комплекте и обязательно обращаем внимание на детали.

Пальто с мехом

Пальто с мехом - антитренд

В моде простой крой вещей и базовые модели. Чем меньше деталей – тем лучше. Пальто с меховыми воротниками, опушками, рукавами и карманами оставьте в сундуке, до лучших времен, плюс мода становится экологичной и натуральный мех вышел из моды.

Выбираем пальто свободного кроя спокойных цветов

Если вы собираетесь приобрести пальто, то делайте выбор в пользу классических и простых по крою моделей длины миди, спокойных цветов и принтов (гусиная лапка, клетка, ёлочка). Сейчас также актуальны стеганые варианты пальто. Плавно переходим в следующий антитренд.

Меховой жилет или жилет «гусеничка»

Данная модель не только не актуальна, но и максимально искажает фигуру. Горизонтальная расшивка меха визуально расширяет силуэт и добавляет объем. На выброс! Не представляете свою жизнь без жилета? Советую приобрести дутый, расслабленный жилет, который будет стильным еще долгое время. Следующий антитренд, также многими любимый…

Обувь на скрытой платформе и шпильке

Или, как многие называют ее, лабутены. Опять же, полное противопоставление девизу сезона – комфорт и удобство. На выброс!

Если же вы хотите приобрести сапоги на высоком каблуке, то делайте выбор в пользу классики без платформы, на шпильке или более широком и устойчивом каблуке. Так же, советую присмотреться к более просторным моделям с прямым голенищем. И если любите платформу, то выбирайте более грубые модели.

Набор шапка и шарф, шарфы – снуды

Наборы из шапки, шарфа и перчаток выглядят невыразительно и неинтересно, поэтому делают образ не актуальным. А ведь аксессуары должны вас преображать! Обращайте внимание на детали, вспоминаем правило, чем меньше – тем лучше. Если в вашем гардеробе есть такой набор, попробуйте разделить его и замиксовать с другими аксессуарами. Шарфы-снуды, добавляют лишний объем в зоне шеи, у них нет такой вариативности в завязывании как у шарфа, поэтому они являются антитрендом. Играйте с аксессуарами, ведь пару шарфов и шапок может позволить себе каждый, нежели пальто или сапоги. Носим шарфы со шляпами, шапками, панами, кепками и беретами.

Комплекты из одинаковых шарфа и шапки, а также снуды устарели

Тренды и антитренды - вещь временная, самое главное - это индивидуальность! Прислушивайтесь к себе, к своему стилю, не бойтесь экспериментов и, конечно же, прислушивайтесь к моде, и то, что вам откликается, внедряйте в свой гардероб!