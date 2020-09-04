В Казани начали обсуждения по строительству кольцевой железной дороги

В Казани назначены общественные обсуждения по проекту первого участка кольцевой железной дороги. Об этом сообщается в Сборнике документов мэрии города.

Первый участок пройдет от станции Юдино до Дербышек, эксплуатационная длина составит 8,89 километра, общая площадь территории, которая необходима под строительство, составляет 63,5 гектара.

"Мероприятия по организации первого этапа организации внутригородского кольцевого железнодорожного сообщения в Казани включают в себя:

проектирование и строительство нового 4-го главного пути вдоль I главного пути перегона Новое Аракчино – Юдино;

проектирование и строительство нового 4-го главного пути вдоль II главного пути перегона Юдино – Восстание (Казань-2);

проектирование и строительство нового железнодорожного путепровода на 787 км перегона Юдино – Восстание, на пересечении с ул.Горьковское Шоссе, для прохождения нового 4-го главного пути", - указано в документе.

Добавим, что общественные обсуждения продлятся до 8 октября, электронной площадкой обсуждения станет dispute.kzn.ru. С 14 по 18 сентября замечания и предложения по проекту будут принимать от участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, в следующих формах: