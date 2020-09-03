В Казани на Профсоюзной и Астрономической на месяц ограничат движение транспорта

В Казани с 4 сентября будет временно ограничено движение транспорта на улицах Профсоюзная и Астрономическая. Об этом сообщают в мэрии города, соответствующее распоряжение опубликовано в Сборнике документов и правовых актов.

Ограничение будет действовать до 29 сентября и коснется участка Астрономической возле здания №18 корпус 4 по улице Кремлевская и в районе пересечения с улицей Профсоюзная, а также отрезка Профсоюзной возле пересечения с Астрономической, напротив дома №32 по улице Профсоюзная.

Как отметили в пресс-службе городского руководства, ограничения связаны с работами по реконструкции кабельной линии.