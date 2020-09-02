В Казани после видео со стрельбой по подчиненным возбуждено уголовное дело в отношении полицейского

В Казани возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела полиции №3 "Зареченский" Тараса Дорошкевича. Об этом рассказали в прокуратуре РТ.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики", - сообщили в надзорном ведомстве.

Дело возбудили после видеозаписи, которая попала в соцсети. На ней Дорошкевич предположительно стреляет по подчиненным из пневматического оружия. В отдел полиции сегодня выезжали представители следственного комитета и прокуратуры, была проведена проверка.

Также, по данным прокуратуры, инцидент произошел некоторое время назад, пострадавших не было. В ряде СМИ появились сообщения о том, что ранения получили три человека, однако в МВД эти данные опровергли

"Информация о пострадавших и раненых не соответствует действительности. В настоящее время начальник отдела полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей", - рассказали в пресс-службе полиции.