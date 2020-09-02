Прокуратура Татарстана проверяет видео, на котором полицейский в Казани якобы стреляет в подчиненных

В социальных сетях появилась видеозапись из отдела полиции, на которой начальник якобы устроил стрельбу по подчиненным. Сообщение опубликовано в телеграм-канале "Контора пишет".

"Начальник ОП 3 УМВД России по городу Казани полковник полиции Тарас Дорошкевич устроил стрельбу по подчиненным. Под прицелом полковника оказалась дознаватель лейтенант Айгуль Хакимова. За спиной полковника - начальник отдела дознания ОП 3 Зареченский УМВД России по Казани майор юстиции Екатерина Штатнова",- говорится в сообщении.

Как сообщили в прокуратуре Татарстана, сейчас надзорное ведомство проверяет представленную видеозапись. В отдел полиции, о котором говорится в сообщении, выехал прокурор Кировского района Казани Эльдар Сабиров.

"Событие не сегодняшнее - со слов сотрудников, стрельбы сегодня никто не слышал. Пострадавших нет. Заявлений не поступало. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы из числа сотрудников отдела полиции. Подробности выясняются. В любом случае правовая оценка действиям сотрудника полиции будет дана", - пояснили в надзорном ведомстве.

В отдел полиции прибыл прокурор Кировского района Казани

Также ситуацию прокомментировали в МВД Татарстана. В пресс-службе ведомства сообщили о начале служебной проверки.

"Министром внутренних дел по Республике Татарстан принято решение о назначении служебной проверки по факту публикации в социальных сетях и мессенджерах информации о применении пневматического оружия сотрудником полиции в помещении отдела полиции №3 "Зареченский" УМВД России по Казани.

Проверку проводит инспекция по личному составу МВД по РТ совместно с ОРЧ собственной безопасности МВД по РТ. По итогам служебной проверки будет решен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, причастных к инциденту",- сообщили в полиции.