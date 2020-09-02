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Фото скриншот с видеозаписи

Прокуратура Татарстана проверяет видео, на котором полицейский в Казани якобы стреляет в подчиненных

02.09.2020, 14:15 326 4 prokazan.ru
Видео появилось в соцсетях

В социальных сетях появилась видеозапись из отдела полиции, на которой начальник якобы устроил стрельбу по подчиненным. Сообщение опубликовано в телеграм-канале "Контора пишет"

"Начальник ОП 3 УМВД России по городу Казани полковник полиции Тарас Дорошкевич  устроил стрельбу по подчиненным. Под прицелом полковника оказалась дознаватель лейтенант Айгуль Хакимова. За спиной полковника - начальник отдела дознания ОП 3 Зареченский УМВД России по Казани майор юстиции Екатерина Штатнова",- говорится в сообщении. 

Как сообщили в прокуратуре Татарстана, сейчас надзорное ведомство проверяет представленную видеозапись. В отдел полиции, о котором говорится в сообщении, выехал прокурор Кировского района Казани Эльдар Сабиров. 

"Событие не сегодняшнее - со слов сотрудников, стрельбы сегодня никто не слышал. Пострадавших нет. Заявлений не поступало. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы из числа сотрудников отдела полиции. Подробности выясняются. В любом случае правовая оценка действиям сотрудника полиции будет дана", - пояснили в надзорном ведомстве. 

В отдел полиции прибыл прокурор Кировского района Казани
В отдел полиции прибыл прокурор Кировского района Казани

Также ситуацию прокомментировали в МВД Татарстана. В пресс-службе ведомства сообщили о начале служебной проверки. 

"Министром внутренних дел по Республике Татарстан принято решение о назначении служебной проверки по факту публикации в социальных сетях и мессенджерах информации о применении пневматического оружия сотрудником полиции в помещении отдела полиции №3 "Зареченский" УМВД России по Казани.
Проверку проводит инспекция по личному составу МВД по РТ совместно с ОРЧ собственной безопасности МВД по РТ. По итогам служебной проверки будет решен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, причастных к инциденту",- сообщили в полиции.

Происшествия Казань Правоохранители
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комментарии

Горожанин
1
02 сентября 2020
14:36
Бардак в ведомстве Хохорина, менять давно пора министра
Горожанин
0
02 сентября 2020
14:46
Шило на мыло?
В ответ на комментарий пользователя
Бардак в ведомстве Хохорина, менять давно пора министра
Развернуть
Я
0
02 сентября 2020
15:26
То дознавателей в трёх насилуют , то расстреливают , чувак явно засиделся на должности , пора судимость заиметь .
Горожанин
0
02 сентября 2020
15:37
Во дают мусора ! Похлеще всяких уголовников себя ведут .

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