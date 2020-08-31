В Татарстане число умерших от коронавируса перевалило за 60. Подтверждено два новых случая

В Татарстане зарегистрировано еще два случая смерти от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе.

Женщина 1929 года рождения была доставлена в Сабинскую ЦРБ с внебольничной двусторонней пневмонией, помимо этого, у нее наблюдались серьезные хронические заболевания. Наличие коронавирусной инфекции подтверждено в результате лабораторного исследования.

Жительница Казани 1960 года рождения также была госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе больницы №16 с пневмонией, вызванной COVID-19. Состояние пациентки осложнялось из-за обострения хронических заболеваний. Вирус идентифицирован. Причина смерти установлена в результате аутопсии.

Добавим, что на сегодняшний день в РТ от коронавируса умер 61 человек. Всего с начала пандемии было зарегистрировано более 6,5 тысяч заболевших, выздоровели почти 5,3 тысячи пациентов. За минувшие сутки в статистике прибавилось 28 случаев коронавирусной инфекции, два случая завозные, большинство заболевших - 18 человек - это жители столицы республики.