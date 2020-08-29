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Фото president.tatarstan.ru

В Казани открыли новый участок БКК - Магистраль 100-летия ТАССР

29.08.2020, 22:24 123 1 prokazan.ru
Его построили раньше запланированного срока

Новый участок Большого Казанского кольца - Магистраль 100-летия ТАССР - открыли сегодня в Казани. Его, как сообщают в пресс-службе президента РТ, построили на 17 месяцев раньше запланированного срока, работы заняли ровно год. 

На церемонии открытия присутствовали глава республики Рустам Минниханов, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, мэр Казани Ильсур Метшин. 

"Задача не останавливаться на этом. Надеемся на федеральную поддержку при реализации второго этапа. Трамвайная часть завершена, а автомобильная часть очень сильно разгрузит центр города" - отметил Рустам Минниханов.

Напомним, что участок представляет собой четырехполосную магистраль, для пешеходов здесь оборудован надземный переход, над Фермским шоссе построен путепровод. Также на новом участке запущено движение общественного транспорта, в частности, трамвая №5. Его маршрут станет самым протяженным трамвайным маршрутом в России и составит 34 километра.

Дороги Казань
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комментарии

Ильнур
0
29 августа 2020
23:22
Вы видели пробки на участке от Урманче 7 до перекрестка с Оренбургским проездом и от деревни Универсиады до Оренбургского проезда? Что они разгрузили? По 40 минут стоять приходится.
Меняйте схему движения транспорта чтобы что-то реально изменилось

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