Будущая учительница из Казани вошла в топ журнала для мужчин: реакция министра образования

Будущая учительница из Казани Рада Романова вошла в топ-100 красивейших девушек России. Такой список опубликовал журнал для мужчин MAXIM.

Известно, что Раде 20 лет, она учится на преподавателя начальных классов и работает вожатой в детском лагере.

Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов в прямом эфире прокомментировал ситуацию с попаданием девушки в откровенный журнал.

"У нас очень много красивых учителей, которые могли все обложки самых модных журналов заполнить, просто не все из них заявляются на эти конкурсы. Но учитель все-таки олицетворяет все самые положительные качества, которые во всех наших канонах всегда прописаны - хоть Библия, хоть Коран, хоть моральный кодекс строителей коммунизма. Мы всегда ассоциируем учителя как очень скромного, воспитанного и интеллигентного человека. Но, наверное, если бог дал красоту, то ее сильно прятать от этих конкурсов не надо", - отметил министр.

Он также добавил, что "шельмовать их за это нельзя", так как учителя тоже люди. В этой профессии, отметил Бурганов, нужно видеть границу, а е определяет для себя сам преподаватель.

"Конечно, учитель всегда должен чувствовать ответственность, меру и черту, которую нельзя переступать, - сообщил он.

Сама Рада после успеха в журнале намерена попасть в "Мисс MAXIM — 2020".