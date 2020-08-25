«В кино на Ефремова»: в сети продают «билеты» на суд актера за полмиллиона рублей

В Интернете появилось объявление о продаже "билетов" на заседание московского суда по делу Михаила Ефремова. Об этом сообщают "Известия".

В объявлении, размещенном на сайте Avito, указано, что стоимость такого прохода в зал суда составляет 500 тысяч рублей.

"Проход на суд Ефремова, первый ряд", - передает издание слова некой Изабеллы с портала. В настоящее время объявление снято.

Как сообщает ТАСС Пресненский суд, никто билеты на заседания по Ефремову не продает. В ведомстве призвали не верить мошенникам, так как заседания по делу проводятся в открытом режиме, посетить их может любой желающий.

Напомним, что автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель машины, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии строгого режима.